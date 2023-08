Palermo, pedana guasta e fisiatra in pensione: "Impossibile prenotare un esame"

Cerca di prenotare un esame da due settimane ma la pedana baropodometrica è guasta e il fisiatra che eseguiva le visite è andato in pensione l'1 giugno. Così, Anna Maria Licata, invalida al 50 per cento, ha passato giorni interi a fare avanti e indietro dalle strutture sanitarie di Palermo che la rimpallavano da un ufficio all’altro. All’oscuro della vicenda, non si spiegava come mai gli esami da sempre effettuati presso il Cto di piazza Alfredo Salerno di colpo non venissero più eseguiti: «Mi hanno risposto che li non avevano mai fatto questo tipo di esami - racconta Anna Maria - e che dovevo rivolgermi all’Asp del mio territorio che si trova all’Arenella».

La signora Licata, ha gravi problemi ai piedi che si ripercuotono sulla sua schiena ed è costretta ad eseguire periodicamente un esame barometrico e alcune ecografie per poter ricevere i plantari. «Così, mi sono recata all’Asp - prosegue - e dopo le solite code infinite mi hanno risposto che dovevo andare a Villa Sofia. E così ho fatto oggi. Inoltre, mio marito è invalido al 100 per cento e ha bisogno della bombola d’ossigeno, quindi ho dovuto trovare una persona che potesse stare con lui ogni volta che uscivo».

Ma una volta raggiunta la struttura ospedaliera a pochi passi da viale del Fante la scena è stata sempre la stessa: «Mi hanno guardato come fossi un alieno - racconta - e mi hanno detto che loro non si occupavano di queste cose. Forse dovevo andare al Civico o al Policlinico. Mi sembra una cosa assurda: di colpo non eseguono più questi esami e non sanno neanche indirizzare il cittadino verso la giusta direzione, è scandaloso. In fila c’erano tanti invalidi, gente in carrozzina, ammalati, e siamo tutti in queste condizioni precarie, dove basta un niente per ritrovarsi in un labirinto». Dall’azienda ospedaliera, hanno fatto sapere che la pedana è guasta ma che già sono state avviate le procedure per acquistarne una nuova. Il problema, però, potrebbe non risolverai così facilmente: infatti, mancherebbe il personale per poter effettuare l’esame, visto che il fisiatra è andato in pensione quasi tre mesi fa. Anche in questo caso, sembrano essere in corso le procedure per trovare una soluzione al problema.