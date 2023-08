Palermo, due incidenti in poche ore a Romagnolo: tre feriti in ospedale

Ha perso il controllo del suo ciclomotore ed è finita contro un'auto. L'impatto è stato violento in via Albricci, all'incrocio con via Francesco La Ferla, nella zona di Romagnolo a Palermo. Sia la ragazza che guidava lo scooter che l'automobilista sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto.

La giovane è stata trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla, l'uomo al policlinico. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Poco dopo un altro incidente si è verificato nello stesso quartiere: in via Cappello un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito dopo essere uscito fuori strada col suo scooter. In questo caso si è trattato di un incidente autonomo. Le indagini dell'Infortunistica per ricostruire la dinamica sono in corso.