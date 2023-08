Palermo, banda con gli scooter fa cadere un ragazzo e gli ruba la bici elettrica

Alcuni giovani a bordo di scooter hanno fatto cadere un ragazzo di 18 anni che stava rientrando a casa in viale Lazio e poi gli hanno portato via la bici elettrica a Palermo.

Un dei rapinatori lo ha anche picchiato. La vittima lo ha raccontato ai carabinieri nel corso della denuncia. Il ragazzo aveva trascorso una serata in piazza Don Bosco insieme ad alcuni amici.

Pare che il gruppetto di ragazzini fosse formato da quattro più una ragazza. La vittima ha cercato di reagire e proteggere la bici. Ma è stato colpito al volto con un pugno. Dopo la rapina il diciottenne ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.