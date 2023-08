Violenza di gruppo a Palermo, nel branco è l’ora dei ragazzi contro

Dovranno dare la propria versione per cercare di difendersi: assistiti dai loro legali dovranno spiegare cosa è successo la notte del 7 luglio. O almeno proveranno a sminuire le loro responsabilità per lo stupro di gruppo nei confronti della diciannovenne portata via dalla Vucciria e di cui sono accusati. Ma dovranno vedersela anche con le rivelazioni del loro amico Angelo Flores, il cameraman, quello che ha ripreso le scene degli abusi. Lui era stato arrestato assieme ad altri due (e a un minorenne, all’epoca del fatto) il 3 agosto: poi era stato l’unico che aveva risposto alle domande del Gip Clelia Maltese, svelando i nomi di chi aveva partecipato alla violenza sessuale.

Per stamattina è fissato il primo interrogatorio davanti a un altro giudice, Andrea Innocenti, che ha firmato la seconda ordinanza, eseguita venerdì e che ha portato in cella altri tre dei sette indagati: Christian Maronia, 19 anni; Elio Arnao, 21, Samuele La Grassa, 20.

