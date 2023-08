Termini Imerese, maxi rissa fra giovani in piazza Duomo: la folla fugge in preda al panico

Maxi rissa la scorsa notte in piazza a Termini Imerese. Alcuni giovani hanno iniziato a picchiarsi nella centrale piazza Duomo, provocando un fuggi fuggi generale. In pochi minuti si è scatenato il panico. La piazza era piena e in tanti hanno assistito alla scena. Sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di riportare la calma.

Sono in corso indagini per risalire alle cause della rissa. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Alcuni giovani sarebbero stati condotti in caserma per accertamenti.