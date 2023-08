Palermo, il pusher in monopattino: sono stati i residenti di Ballarò a denunciarlo alla polizia

Sono stati i residenti di Ballarò a denunciare il pusher in monopattino, che è stato arrestato dalla polizia. Le famiglie del popolare quartiere del centro storico di Palermo non ne potevano più di vederlo girare tra la stazione centrale e Ballarò per vendere la droga. Riceveva messaggi sul cellulare e poi si spostava per consegnare le bustine ai consumatori. E lo faceva alla luce del sole, a volte davanti ai bambini oppure ai turisti. Così, i residenti hanno deciso di dire basta e hanno permesso agli agenti di individuarlo.

