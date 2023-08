Via al controesodo da bollino rosso, ecco le strade più a rischio traffico in Sicilia

Si è aperto il primo fine settimana di controesodo per questa estate 2023 tra oggi e domani. Un weekend che si preannuncia da bollino rosso per tutta la giornata di oggi sabato 19 agosto e per domani domenica 20 agosto con un incremento importante dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese per i maggiori spostamenti del controesodo che si uniscono ai rientri dell’ultimo fine settimana di agosto verso i grandi centri urbani.

Ci sarà traffico anche in Sicilia, per i primi rientri a Palermo, Catania, Messina e non solo. Attenzione soprattutto all'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'A19 Palermo-Catania, con particolare attenzione alla tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir Alcamo - Trapani” A29 Racc Diramazione per Punta Raisi, A18dir Diramazione di Catania, e poi all'A20 Palermo-Messina.

A proposito di Messina, lunghe code potrebbero esserci all'ingresso della città e a Boccetta per le attese per imbarcarsi sui traghetti, anche a Villa San Giovanni verso la Sicilia, anche se fino a questa mattina la situazione era sotto controllo. Bluferries tra l'altro ha potenziato le corse, con tutte e 5 navi a disposizione. Attenzione anche alla Siracusa-Gela, particolarmente trafficata nelle ultime settimane per via del grande flusso di turisti, e alla Caltanissetta-Agrigento.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Sono 811 i cantieri sospesi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi fino a tutta la giornata di domenica 20 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi città per i primi rientri.

Ricordiamo che la panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e sul sito di Viabilità Italia.

Per quanto riguarda la rete Anas, le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.