Palermo, il ramo cade e sfiora un anziano: lui si gioca una quaterna al Lotto

Albero caduto 31, giorno 17, agosto 8 e 81 come i suoi anni. Ha giocato i numeri al Lotto il signor Peppino, che ogni mattina è solito sedersi in una delle panchine della villetta di piazza Leonardo Sciascia, nel quartiere Noce di Palermo. È stato fortunato: non perché abbia vinto al lotto, ma perché giovedì (17 agosto) stava per essere colpito da un grosso ramo.

Era seduto e attendeva gli amici per le solite chiacchierate mattutine quando ha cominciato a sentire degli scricchiolii. Poi, improvvisamente, lo spostamento d'aria e il forte boato. Il ramo di un falsopepe è caduto, sfiorandolo, un metro più avanti rispetto a dove era seduto lui. Erano le 9 del mattino e non tirava un filo di vento. Ha avuto paura, ma poi ha voluto sdrammatizzare, provando a trasformare, non si sa mai, il mancato pericolo in una vincita al Lotto.

«Non è la prima volta che accade, purtroppo - raccontano alcuni amici del signor Peppino -, nell'inverno scorso per via del maltempo un ramo di un ficus è caduto vicino all'ingresso della villetta. Molti alberi sono vuoti dentro e altri necessitano di una potatura che non viene effettuata da anni. Ci sono anche due banani pericolosi - continuano - lì dove spesso vanno le persone a passeggiare i propri cani».

La villetta avrebbe anche bisogno di una ripulita: all'interno delle aiuole bottiglie, cartacce, pannolini, sacchetti di plastica, rifiuti organici. Il presidente della quinta circoscrizione, Andrea Aiello, dice di avere «chiamato il settore Ville e giardini, che manderà una squadra per rimuovere il ramo caduto. Ho anche chiesto una verifica su tutta la villetta per controllare se ci siano altri alberi pericolanti».