Hashish e cocaina nel monopattino, un arresto a Palermo

Teneva hashish e cocaina nel vano portaoggetti del monopattino che utilizzava per spostarsi più agevolmente in città. Uno straniero è stato arrestato a Palermo dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della squadra mobile sono intervenuti nei pressi di via Maqueda, vicino alla stazione ferroviaria e in prossimità di Ballarò. L’uomo stava parlando con connazionali e si muoveva con circospezione armeggiando nei pressi del monopattino che aveva con sé.

Gli agenti hanno intimato l’Alt e lo hanno bloccato. Era in possesso di 9 dosi di cocaina, per un totale di 5 grammi, 23 dosi di hashish per un peso complessivo di 17 grammi e la somma di 395 euro. In casa, sotto il materasso, altri 253 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma complessiva di 3485 euro. Sul cellulare c’erano sms scambiati con diversi «clienti». L’uomo è stato condotto al Lorusso-Pagliarelli di Palermo.