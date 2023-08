Stroncato da un infarto mentre era in vacanza: morto il commissario palermitano Romano

E' stato colpito da un malore mentre era in vacanza a Rimini il palermitano Rosario Romano, comandante del reparto di polizia penitenziaria nel carcere di Mantova, aveva 56 anni. "Sembra di assistere alla maledizione del mese di agosto: l'anno scorso aveva perso la vita allo stesso modo sulle spiagge della Calabria, l'ispettore Luca Frongia - si legge sulla pagina social della polizia penitenziaria -. Ancora un lutto, il commissario Romano è morto d’infarto. Condoglianze alla famiglia dello sfortunato collega".

I messaggi di cordoglio sono tantissimi, la notizia ha gettato nello sconforto amici e colleghi: "Pacato, gentile, discreto e mai eccessivo come pochi - scrive il sindacato dalla polizia penitenziaria Lombardia -. Così vogliamo ricordare Rosario Romano, una brava persona e amico di tutti. Buon viaggio Rosario. Che la terra ti sia lieve". Dal 2020 il commissario prestava servizio come comandante di reparto del carcere. Era stato per tanti anni in servizio anche nell'istituto penitenziario di Ferrara e per un po’ di tempo aveva lavorato anche come tutor nella Scuola di Formazione di Parma.