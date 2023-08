Incendio a Torretta, in azione un canadair e due elicotteri

Vasto incendio sulla montagna di Torretta, in provincia di Palermo. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio si sono diffuse nel giro di pochi minuti. Il rogo si è sviluppato in una zona impervia, sul posto sono in azione le squadre dei vigili del fuoco via terra, ma anche una canadair e due elicotteri della forestale che stanno cercando di circoscrivere le fiamme.

L'alta colonna di fumo è visibile da varie zone, ma come spiegano i vigili del fuoco, al momento non è stato necessario evacuare le abitazioni. Torna così l'incubo incendi nel Palermitano, una delle aree messe in ginocchio nei giorni del grande caldo di fine luglio. Proprio la zona tra Carini e Torretta era stata tra le più colpite dai roghi.