Autostrada Palermo-Mazara, incidente tra 4 auto in galleria: lunghe code e una donna ferita

Incidente sull'autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo, sono rimaste coinvolte quattro auto. E' successo all'interno della galleria di Isola delle Femmine, dove una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Forti rallentamenti alla circolazione delle auto che si immettono in autostrada da Palermo: il traffico è andato in tilt in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polzia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.