Incidenti a Palermo, tre feriti in poche ore: sconto tra auto e moto elettrica in via Goethe

Ancora incidenti stradali a Palermo. Tre i feriti in tutto, quello col bilancio peggiore è avvenuto la scorsa notte in via Goethe, a pochi passi dal tribunale, spesso teatro di sinistri.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, un ventiseienne in sella ad una moto elettrica si è andato a schiantare, per cause ancora da dimostrare, contro un'auto, una Wolkswagen, riportando ferite in tutto il corpo: trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Civico, non è in pericolo di vita. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

Incidente nelle scorse ore anche in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di Bonagia, in direzione Catania: un tamponamento con una persona ferita e medicata dal 118. Qualche disagio per il traffico.