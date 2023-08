Palermo, maxi sequestro di droga e un arresto

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 30 anni di Palermo e sequestrato più di 143 Kg di hashish, suddivisa in panetti, e quasi 1 Kg di cocaina, per un valore al “dettaglio” di oltre un milione di euro. All’ingente quantitativo di droga sequestrato si aggiungono banconote per un importo superiore a 17.000 euro, già ripartite in mazzette.