Armati di forchettone rapinano un supermercato a Palermo

Rapina ad un supermercato a Palermo. Due giovani armati di un forchettone sono entrati nel supermercato Paghi Poco in via Eugenio l’Emiro e hanno prelevato i soldi in cassa. I due si sono diretti verso gli impiegati e minacciandoli hanno portato via i cassetti delle casse.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.