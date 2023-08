Palermo, la banda spaccavetrine svaligia un negozio di borse: il bottino vale 30mila euro

Continuano i furti a Palermo con il metodo dello spaccavetrine. Stavolta ad essere colpito un negozio in pieno centro, in via Trapani, il Très chic vintage, distributore di borse di lusso.

I malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina dell’attività, riuscendo ad entrare. L'attività era in ferie. Il bottino sarebbe di circa 30mila euro. Indagini da parte della polizia. Si tratta dell'ennesimo colpo in città col metodo dello spaccavetrine, soprattutto in centro: qualche mese fa fu colpito anche Louis Vuitton, in via Libertà, e anche da Gucci.