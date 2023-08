Tenta di rubare auto in pieno giorno a Palermo, arrestato un ragazzo di 14 anni

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un ragazzo di 14 anni che ha cercato di rubare un’auto in pieno giorno nel centro di Palermo. Il ragazzo insieme ad un complice arrivati a bordo di uno scooter elettrico ha preso di mira una Fiat 500 parcheggiata in via Roma ad angolo con via Bologna.

Quando ha visto gli agenti ha cercato di fuggire a piedi. E’ stato preso e bloccato. Il complice è riuscito a fuggire.

Il minore è stato portato dagli agenti del commissariato Oreto Stazione nel centro di prima accoglienza del Malaspina in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.