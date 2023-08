Paura in mare a Termini, a 7 anni rischia di annegare: bimba e papà finiscono in ospedale

Una bimba di 7 anni ha rischiato di annegare nel mare di Termini Imerese.

È successo nei pressi della spiaggia Canne Masche vicino al lido Kafar. A salvare la piccola il padre che ha sfidato le onde che stavano portando via la piccola.

Non è stato facile raggiungerla tanto che sia la piccola che il padre sono stati soccorsi da altri bagnanti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la figlia e il padre al pronto soccorso all’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Tanta paura in spiaggia. Ad assistere al salvataggio la mamma e i parenti dei due bagnanti. Sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.