Palermo, scoppia un incendio all'Addaura: paura in un locale notturno

Paura questa notte all'Addaura, a Palermo, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi nei pressi del locale South Addaura Club, in via Agostino Barbarigo. Intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Il rogo, come confermato, si è sviluppato fuori dal locale, pare dopo l'esplosione di alcuni giochi d'artificio. Paura tra i residenti e i clienti, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono state conseguenze. L'incendio è stato spento nel giro di poche ore dai vigili del fuoco. Indagini sulle cause.

"Il rogo che è divampato fuori il locale South Addaura Club, che tengo a precisare non è una discoteca ma una pedana solarium e locale notturno - scrive la gestione -. è stato provocato da dei passanti intenti a fare i fuochi d'artificio, forse appartenenti alla decine di roulotte e camper che giornalmente si fermano in questo spiazzale. I proprietari del locale si sono precipitati con i loro estintori a cercare di spegnere le fiamme e contemporaneamente chiamare gli organi competenti che sono immediatamente intervenuti, non c'è stato nessun ferito e tanto meno nessun morto, i proprietari hanno messo in sicurezza tutti i ragazzi che erano davanti il locale facendoli entrare immediatamente".