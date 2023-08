Cavi elettrici in fiamme, decine di interventi a Palermo e nelle Madonie

Scintille e fuoco tra Palermo e provincia questa notte con decine e decine di interventi per cavi Enel in fiamme da parte dei vigili del fuoco. Colpite maggiormente in alcune zone del capoluogo e delle Madonie, dove gli impianti sono vetusti. Con la prima pioggia estiva sono emersi i soliti problemi e i tecnici dell’azienda elettrica hanno dovuto fare gli straordinari per tutta la notte. Numerosi gli interventi di messa in sicurezza richiesti dai residenti.

A Palermo città i problemi diversi interventi tra quello più impegnativo in via Terrenove. I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi quartieri. In provincia situazioni simili e altrettanto critiche, specie nella zona delle Madonie. In questo caso le segnalazioni più consistenti di cavi che pericolosamente sfiammavano sono arrivate da Mezzojuso, Altavilla Milicia, Castelbuono e Termini Imerese.