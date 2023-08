Scatta il grande esodo per le vacanze, bollino nero nel week end: le strade più trafficate in Sicilia

Primo weekend di agosto e bollino nero in moltissime strade e autostrade, dato che questi giorni, per molti, significano l’inizio delle vacanze estive. Tra oggi, venerdì 4 agosto e domenica 6, anche la Sicilia, la situazione sarà critica, soprattutto sabato 5, giornata da bollino nero la mattina e rosso il pomeriggio. Bollino rosso anche per venerdì, sia mattina che pomeriggio, e per domenica mattina.

Nell'Isola attenzione soprattutto all'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'A19 Palermo-Catania, con particolare attenzione alla tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir Alcamo - Trapani” A29 Racc Diramazione per Punta Raisi, A18dir Diramazione di Catania, e poi all'A20 Palermo-Messina.

A proposito di Messina, lunghe code potrebbero esserci all'ingresso della città e a Boccetta per le attese per imbarcarsi sui traghetti, anche a Villa San Giovanni verso la Sicilia. Attenzione anche alla Siracusa-Gela, particolarmente trafficata nelle ultime settimane per via del grande flusso di turisti, e alla Caltanissetta-Agrigento.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Le tratte dove si prevede traffico più critico, da Nord verso Sud, sono il traforo del Monte Bianco in direzione Francia e la A5 tra Morgex e Courmayeur (dal 4 al 6). La mattina del 5 agosto traffico critico sulla A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova, sull'autostrada dei laghi tra Gallarate e Sesto Calende e Como Grandate-Brogeda (nella mattinata del 5 agosto), sulla A7 nel tratto Serravalle-Genova, sulla A12 tra Genova e Livorno, sulla A1 tra Casalpusterlengo e l'allacciamento con la A15. Difficile anche la circolazione tra il Brennero e Modena e nel tratto tra la A1 e la A14 nodo di Bologna, sulla A27 Venezia-Belluno in direzione nord e sulla A23 Palmanova-Tarvisio verso Udine. Per quanto riguarda le partenze verso il mare, occhio anche alla circolazione critica sulla Roma-Civitavecchia, sulla A1 nel tratto Orte-Roma e tra Roma Sud e Frosinone. Inoltre tutta la A14 è potenzialmente a rischio, specialmente tra Cattolica e Civitanova, tra Val di Sangro e Poggio Imperiale, e tra Poggio Imperiale e Taranto.