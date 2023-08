Palermo, tornati il 101 e il 102 in via Roma: risparmio di tempo di circa 15 minuti

Arrivato l'ok della motorizzazione e con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato già da questo pomeriggio c'è stato il ritorno del 101 e del 102 nella "nuova" via Roma, a Palermo, col doppio senso di circolazione dopo la fine dei lavori in via Guardione e la liberazione dal cantiere del collettore fognario dopo sei anni.

Amat e l'ufficio mobilità del Comune negli scorsi giorni hanno controllato fattibilità con dei sopralluoghi e aspettando il sì della motorizzazione, che è arrivato. In mattinata poi ci sono stati dei lavori, come la potatura degli alberi, e dopo la fine Amat ha inserito i nuovi percorsi nell'ordine di servizio.

Sia il 102 e il 102, mezzi pubblici usatissimi dagli utenti, ha dunque ricominciato a percorrere l'intera via Roma, evitando di fare un giro infinito, da piazza Castelnuovo alla deviazione su via Dante, per poi proseguire in via Brunetto Latini, poi verso il tribunale e poi dopo in via Volturno e via Cavour. Problema, ora, dopo tanto tempo, finalmente risolto. Per un risparmio di tempo di, almeno, 15 minuti.