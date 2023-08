Palermo, dopo lo stop per il caldo sospesi gli eventi del Torrearsa Festival: «Momento di riflessione»

«Gli eventi previsti in via Torrearsa sono momentaneamente sospesi». È l'annuncio sulla pagina Facebook del Torrearsa Festival, la rassegna partita nell'omonima via del centro città il 7 luglio e che sarebbe dovuta terminare il 31 agosto. Uno stop anticipato per la manifestazione, sposata dal Comune di Palermo, organizzata con un calendario fitto di incontri culturali e musicali nell'area che per l'occasione è stata chiusa al traffico.

Nella prima fase tutto si è svolto regolarmente, ma negli ultimi giorni i segnali sono stati inequivocabili: oltre agli appuntamenti annullati, l'allestimento è stato smontato. A chiarire la situazione è il presidente dell'associazione Torrearsa, che ha ideato il progetto: «Siamo in un momento di riflessione - spiega - perché abbiamo già dovuto sospendere degli eventi per motivi che non sono dipesi da noi e i costi sono molto elevati. Abbiamo dovuto annullare gli spettacoli e gli incontri nei giorni del gran caldo: con quelle temperature era impossibile proseguire. Anche dopo gli incendi non era il caso di svolgere eventi all'aperto. E adesso dobbiamo fare i conti, dobbiamo capire se è il caso di continuare, perché non è semplice».

Eppure, secondo quanto spiega Lo Presti, la risposta del pubblico c'è stata e il primo mese del festival è andato bene: «Siamo soddisfatti di quello che è già stato fatto. Avevamo 60 posti a sedere, un numero contenuto per evitare problemi di ordine pubblico. Le presenze agli eventi, che si chiudevano intorno alle 23.30, sono state soddisfacenti. In questi giorni stiamo cercando di capire il da farsi, non possiamo parlare di una stop definitivo. Informeremo i cittadini tempestivamente".