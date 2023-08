Incidente sulla Palermo-Agrigento, un 54enne di Bagheria ricoverato in codice rosso

Ancora un incidente sulla Palermo-Agrigento, e sempre all'altezza di Bolognetta. Nuovo schianto sulla statale 121, con un 54enne di Bagheria trasportato in codice rosso all’ospedale Civico dai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in sella ad un motociclo Piaggio mentre percorreva la 121 quando si è schiantato contro una Peugeot guidata da un 39enne: il 54enne è stato sbalzato dalla sella per qualche decina di metri. L’incidente si è verificato nei pressi di Bolognetta, un punto davvero maledetto, teatro di tantissimi incidenti in passato, anche mortali.

Sul posto i carabinieri, oltre all’ambulanza del 118, che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.