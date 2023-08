Palermo, lunghe attese per vaccinare i bambini nei centri dell'Asp

Lunghe file per vaccinare i più piccoli nei centri dell'Asp a Palermo. Per tutto il mese di sono state disposte le aperture di due centri vaccinali, con una turnazione delle altre strutture, ma gli utenti protestano e parlano di attese infinite per somministrare la dose ai bambini, nonostante la prenotazione. In particolare, la maggiore affluenza si registra oggi nelle sedi di piazza Aragonesi - alle spalle del Teatro Massimo - e in via Turrisi Colonna.

A fare chiarezza sulla situazione è proprio l'Asp: "L'Uosd Coordinamento attività territoriali di prevenzione Area 3 aveva previsto per il mese di agosto l’apertura continuativa dei centri di vaccinazione Arenella e Massimo D’Azeglio, con turnazione periodica delle altre strutture cittadine. Nella giornata di oggi sono attivi a Palermo e a disposizione degli utenti sei ambulatori vaccinali: oltre ad Arenella e Massimo D’Azeglio, anche gli ambulatori di via Giorgio Arcoleo, Turrisi Colonna, Pallavicino e Piazza Aragonesi (mentre sono chiusi Settecannoli, Pietratagliata e Casa del Sole). Il commissario straordinario dell’Asp, Daniela Faraoni, ha dato disposizione al Direttore della Uoc Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, di ampliare tempestivamente la rete degli ambulatori vaccinali della città per soddisfare la richiesta dell’utenza, con la quale ci si scusa per il disagio arrecato oggi nelle sedi segnalate".