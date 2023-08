Ad Altofonte i vandali tagliano gli alberi della cappella, il sindaco: «Ora dovranno essere abbattuti»

Ad Altofonte, in provincia di Palermo, gli alberi sono stati presi di mira dai vandali e ora sono pericolanti e dovranno essere abbattuti. Lo denuncia il sindaco Angela De Luca sui social, con parole amarissime: "Altro sfregio al nostro territorio senza che nessuno segnali o denuci tali atti criminali. Mentre gli operai forestali si trovavano a Re Bottone al lavoro, hanno visto il taglio degli alberi della chiesetta di Santa Rosalia. Questi assassini hanno tagliato le cime di tutti e tre gli alberi e tagliato in basso i tronchi".

L'area non è quindi più sicura ed è stata recintata per evitare il peggio. "La forestale provvederà all'abbattimento perché gli alberi sono ora pericolosi per la pubblica incolumità - prosegue De Luca -. Io sono veramente senza parole. Invito chi avesse visto qualcuno a segnalarlo alle forze dell'ordine, anche perché è stata usata una motosega o addirittura un cestello per la parte alta".