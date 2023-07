Palermo, rubinetti chiusi agli occupanti abusivi di una villetta di Sferracavallo

Da un lato c’è la lotta all’illegalità e all’abusivismo, dall’altro quattro famiglie senza acqua, bene primario e indispensabile. Dilemma di non poco momento, in estrema sintesi: l’abusivo può morire di sete, anche se ha bambini e disabili in casa? Succede in via delle Naiadi, a Sferracavallo, borgata balneare di Palermo, dove l’Amap ha messo i sigilli ai contatori di una villetta signorile ma occupata abusivamente, per i reiterati e mancati pagamenti dell’utenza: così da due mesi otto famiglie sono senza un goccio d’acqua. Le bollette non pagate in realtà sono a nome delle persone che abitavano nell’immobile fino a qualche anno fa e che poi sono andate via. A queste sono subentrate altre famiglie che hanno occupato abusivamente gli appartamenti.

Quattro di questi nuclei sono assegnatari (di altri appartamenti) e potranno comunque regolarizzare la loro situazione, chiedendo un nuovo allaccio. Ma per le altre quattro non c’è nulla da fare, perché la legge dice che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento ai pubblici servizi, in relazione all’immobile medesimo. Gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».

La storia emerge dal racconto di una signora che si è rivolta alla nostra mail [email protected] per segnalare il problema: «Siamo pronti a pagare, ci ridiano la fornitura». L'assessore Rosi Pennino non chiude la porta: «Li riceverò per cercare una soluzione. Ma non è facile».

