Meno traffico e stop ai parcheggi selvaggi per la spiaggia, bus navetta gratuiti ad Altavilla e Trabia

Bus navetta gratuiti per la spiaggia e meno traffico. Adesso, cittadini e turisti che vorranno recarsi nelle spiagge tra Trabia e San Nicola l’Arena - in particolare quella della Vetrana e dello Scoglio - e nei lidi di Altavilla Milicia potranno scegliere di lasciare le auto a casa. Risultato: meno inquinamento, traffico e soprattutto addio al parcheggio selvaggio, problema che stagionalmente affligge le località di mare siciliane.

Le due amministrazioni comunali dunque implementano il servizio gratuito di navette che faranno la spola tra una località e l’altra ogni giorno tutto il giorno. Per chi prenderà i bus da Trabia, si parte da corso La Masa 144 (ex Unicredit) alle 9,30 per un totale di sette fermate (via Piersanti Mattarella, piazzale Cimitero, Piani 1, Piani 7, Piani 30, Piani 42, San Nicola l’Arena a piazza Gelsi) distanti circa 5 minuti l’una dall’altra per una percorrenza totale di meno di trenta minuti, 25 per l’esattezza. Le navette partiranno all’incirca ogni ora per un totale di sei corse: se la prima è prevista alle 9,30, la seconda partirà alle 10,15; poi alle 12,15; 14,30; 15,15; arrivando all’ultima corsa prevista alle 18,30 con arrivo alle 18,55. Stessi tempi di percorrenza, ovviamente, partendo da San Nicola, dove la prima corsa partirà alle 10 da piazza Gelsi. La navetta si dirigerà poi a Bio Sant’Onofrio, Piani 30, Piani 7, Giardini 34, poi corso La MAsa 144, via Piersanti Mattarella e infine piazzale Cimitero. Prima corsa dunque alle 10, poi a seguire la seconda alle 10,45; poi 12,45; 15; 15,45 e l’ultima alle 19 con arrivo alle 19,25.

Discorso simile per Altavilla: il capolinea sarà Zucchetto e i bus percorreranno le strade che collegano il centro urbano con le contrade, la stazione ferroviaria e le spiagge. Le navette stanno disponibili ogni due ore, a partire dalle 9 poi alle 11, alle 13, alle 15 e alle 17. Il servizio è offerto dalla locale Onvgi e costerà circa 3 mila euro. Al termine del periodo estivo il servizio proseguirà, soprattutto per il collegamento con la stazione ferroviaria, quotidianamente popolata dai pendolari