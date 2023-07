Palermo, Daspo al buttafuori che perse un'occhio in una rissa

Pestato a sangue da alcuni ragazzi che volevano entrare a tutti i costi nella discoteca del Country, per Salvatore Barcellona - il buttafuori di Capaci, 51 anni, che ha perso un occhio nell’aggressione avvenuta il 16 ottobre dell’anno scorso - adesso è arrivato il Daspo urbano, la disposizione emessa dal questore che impedisce di frequentare alcune zone della città o della movida. La misura di prevenzione stabilisce che, per due anni, Barcellona non potrà entrare né sostare vicino al Country o ai locali che si trovano tra via dell’Olimpo e via Venere, né transitare in quelle strade.

Secondo la questura, Barcellona, ufficialmente addetto del servizio antincendio della discoteca, avrebbe discusso con un gruppo di ragazzi vicino alle transenne quando «veniva colpito dai giovani con una sequenza di pugni». La rissa, inizialmente sedata, sarebbe però proseguita «dopo alcuni istanti» perché Barcellona si sarebbe diretto «impugnando un piccolo manganello verso uno dei giovani che, a sua volta, impugnava una bottiglia di vetro reinnescando una colluttazione.

Per Barcellona, il provvedimento della questura «è una vera beffa. Oltre ad aver perso l’uso di un occhio - dice - non potrò più lavorare al Country per due anni. Il Daspo è un’ingiustizia atroce, sono stato preso a calci e pugni nell’esercizio delle mie funzioni e mi sono difeso. Punto».

