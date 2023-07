Palermo, con l'auto contro il muro in via Olio di Lino: ferita una donna

Ha urtato un muro in via Olio di Lino, a Palermo, ed è finita al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serara nel quartiere Borgo Molara. Una donna di 47 anni stava procedendo in direzione Villaciambra quando la sua vettura è finita sullo spigolo del muro di cinta di un'azienda che effettua revisioni auto.

In via Olio di Lino sono stati allertati i soccorsi. È giunta un'ambulanza con a bordo i soccorritori del 118 che hanno trasportato la 47enne, d'urgenza, al pronto soccorso del Policlinico. La vittima dell'incidente lamentava dolore toracico. È intervenuta anche l'infortunistica stradale dei vigili urbani di Palermo che ha effettuato i rilievi. Sul posto anche la ditta Interventa che ha messo in sicurezza la strada.