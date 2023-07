Palermo, dopo 6 anni di lavori e disagi liberato l'ultimo tappo di via Roma

Sei anni dopo l’inizio dei cantieri del collettore fognario, finalmente via Roma sarà completamente sgombra. Non solo: i bus Amat 101 e il 102 torneranno a fare il percorso «originale», dopo anni di zig zag in giro per la città, e questo per i nostalgici (sì, esistono anche quelli dei viaggi) è un ritorno al passato che farà certamente piacere. Doppia, buona notizia dunque per i palermitani, in un momento in cui ce n’è davvero bisogno.

L’ultimo «tappo» di via Roma è saltato, quello all’angolo con via Guardione, dove i lavori sono finiti, e quindi l’ufficio mobilità del Comune, con un’ordinanza apposita, ha istituto il doppio senso di circolazione nel tratto di via Roma compreso tra via Cavour e la via Amari. Il via ci sarà già da domani, dato che il sopralluogo di fine lavori è stato positivo e non c’è motivo di indugiare. Sarà re-istituita una corsia preferenziale che verrà percorsa dai mezzi pubblici in direzione stazione Centrale. Una riorganizzazione della viabilità del centro città che permetterà di alleggerire il traffico nell’area di via Volturno e del Tribunale, ma anche e soprattutto di completare del tutto la pedonalizzazione di via Amari, nel tratto fra via Roma e via Wagner.

In tal senso, si porrà il nuovo piano traffico del Comune, con indicazioni per incanalare le macchine tra chi deve andare alla stazione da piazza Sturzo e chi deve andare verso il Teatro Massimo. Dettaglio, questo, non da poco: nell’ordinanza infatti, si legge come il percorso verso il Teatro Massimo sia un qualcosa da valorizzare assolutamente, ed è anche in questa direzione che va l’ordinanza e il piano traffico.

Dunque il tratto di via Roma compreso fra via Cavour e via Amari tornerà a doppio senso di marcia, con l’obbligo di andare dritto nell’intersezione fra via Roma e via Guardione, in direzione stazione centrale. L’Amg si occuperà di ripristinare il semaforo posto all’incrocio proprio fra via Roma e via Cavour, in modo da regolare il transito dei mezzi e, ovviamente, sarà istituita la segnaletica stradale adeguata.

Lavori questi del collettore fognario che non interesseranno più via Roma e via Amari, cantieri ripetutamente stoppati per problemi nel sottosuolo dovuto ad un terreno troppo duro rispetto al progetto previsto e alle continue infiltrazioni d’acqua che hanno rallentato la trivella. Adesso è il passato e di questo, ovviamente, non può che essere contento l’assessore ai lavori pubblici, Totò Orlando: «Adesso gli interventi al collettore fognario del sistema Cala non avranno più interferenze. Il traffico ne avrà notevole giovamento, sarà più scorrevole e far tornare ai loro percorsi originale 101 e 102».

Mezzi pubblici usatissimi dagli utenti che, a causa dei lavori, erano costretti a fare un giro infinito, da piazza Castelnuovo alla deviazione su via Dante, per poi proseguire in via Brunetto Latini, poi verso il tribunale e poi dopo in via Volturno e via Cavour. Problema, ora, dopo tanto tempo, finalmente risolto.