Incendi in provincia di Palermo, canadair sul bosco di Altofonte e a Bellolampo

Ancora incendi in provincia di Palermo. In azione da questa mattina canadair ed elicotteri nel bosco a ridosso di Altofonte. La zona di valle Fico brucia da due giorni. L’unica buona notizia, secondo quanto fanno sapere dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, è che il rogo appare oramai circoscritto.

Dall’alba sono in azione un canadair e un elicottero della forestale per effettuare altri lanci e spegnere definitivamente gli ultimi focolai. E’ stata spenta, per motivi precauzionali, la linea elettrica della zona per poter effettuare i lanci in sicurezza. Domati gli incendi a Borgetto, a monte Gradara, dove per 48 ore il fuoco ha imperversato divorando ettari ed ettari di macchia mediterranea. Ieri è tornata percorribile la statale 186 che collega Partinico e Borgetto con Monreale.

Nella giornata di ieri sono proseguite le operazioni di spegnimento degli incendi ancora attivi sul territorio della provincia, sono stati circa 50 gli interventi effettuati. Grazie anche alla netta riduzione delle temperatura e del vento, dicono i vigili del fuoco, è stato possibile procedere alle operazioni di estinzione e bonifica degli incendi in atto riportando la situazione alla quasi normalità.

Alla discarica di Bellolampo, per tutta la giornata di ieri, 26 luglio, ha operato sul posto un canadair coordinato dal personale Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco, con l'obiettivo principale di abbattere i fumi prodotti dalla combustione. Contestualmente il personale in servizio presso la discarica con i propri mezzi ha proceduto alla copertura della vasca coinvolta con terra al fine di effettuare un'azione di soffocamento. Viene per il momento mantenuto il potenziamento del personale come già effettuato nelle ultime 24 ore.