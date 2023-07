Eva Riccobono sconvolta dagli incendi a Palermo: «La mia famiglia mi ha detto che è un disastro, temo per la mia casa»

La modella palermitana Eva Riccobono è sconvolta da quanto è accaduto in Sicilia nelle ultime ore con gli incendi che hanno devastato la sua terra natìa. Poche ore fa ha pubblicato sui social una foto di sua sorella e ha anche scritto un drammatico post: “Ho saputo dalla mia famiglia che Palermo è in una situazione disastrosa, che gli incendi non si fermano. Casa mia, dove vivono i miei, è su una collina totalmente in fiamme. Stanno evacuando le persone".

L'attrice non si trovava a Palermo, ma ha ricevuto costanti aggiornamenti dai suoi familiari: "Un agriturismo vicino a casa nostra è addirittura esploso - ha raccontato -. Forse la mia casa non ce la farà, molte case sono già andate distrutte. Non ci sono abbastanza vigili del fuoco, le forze dell’ordine non ce la fanno. Io chiedo al resto dell’Italia se si può aiutare in qualche modo queste famiglie perché tutto è bruciato. Tutta Palermo. Mai come in questi giorni… Mia zia mi ha detto che non ha mai visto una cosa del genere. Stanotte erano circondati dalle fiamme: si sono salvati solo perché il vento ha cambiato direzione”.

Anche la sorella, Gessica, ha voluto raccontare sui social ciò che stava accadendo: “Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo in una terra totalmente nelle mani di inetti e delinquenti, raggiunta. Mi fa più male la seconda, giuro. Perché la speranza non la vedo più”.

Alla fine del momento più drammatico, Eva Riccobono: “Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa”. E poi sottolinea: “Non è solo il cambiamento climatico. È l’inettitudine e la ignobilità umana”.