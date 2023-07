Non solo incendi, centinaia di case a Palermo senza corrente elettrica: le testimonianze

Più di tredici ore senza luce, costretti a lasciare casa in piena notte a causa delle alte temperature. Il racconto nelle parole dei residenti di uno stabile in Via Vincenzo Riolo - zona via Cavour - a Palermo, dove al dramma del fuoco si aggiungono i danni causati dall’assenza di energia elettrica e acqua: “Alle due di notte si vociferava di un ripristino, la gente è scesa in strada fino alle 3, ma da ieri sera siamo ancora senza luce”. Con 43 gradi nel termometro, si cercano soluzioni alternative e si va a dormire in massa dai familiari. “In casa c’era troppo caldo, non si poteva stare. Siamo stati costretti ad andar via in piena notte dalla suocera. Oggi siamo tornati per togliere la roba da freezer e frigoriferi, stiamo buttando tutto”.

Ma le segnalazioni di guasti e cali di tensione arrivano da tutta la città. “Ieri siamo stati tutto il giorno senza luce - racconta Alessandra Forti, il domicilio vicino piazza Sardegna, tra viale Lazio e via Belgio - questa notte un incubo. La luce andava e veniva, il salvavita si attaccava e si staccava continuamente”. Adesso la luce a casa di Alessandra è tornata ma i continui blackout hanno rotto i condizionatori: “Sono andati in tilt. Un grande disagio morire dal caldo e non potere aprire le finestre per il fumo”.

In via Francesco Speciale (zona Cuba-Calatafimi) alcuni palazzi sono senza luce e acqua dalle 19,30 di ieri. Tra i condomini, anche due persone allettate, con la necessità di utilizzo di macchinari che ne aiutano la respirazione, non funzionanti per la mancanza di corrente. Ma i guasti dovuti al sovraccarico di energia e al caldo, interessano a macchia di leopardo tutta la città dal centro alla periferia. In zona tribunale alcuni residenti lamentano assenza di elettricità dalle 23 di ieri. In via Matteo Bonello (zona Papireto) la luce mancava dal pomeriggio ed è stata riattivata alle 11 di oggi, dopo ben 16 ore.

Via la luce per qualche ora - nella notte - anche in viale Lazio e zona Stadio. “Ieri c’è stato un blackout di tre ore - spiega Lorenzo Ganci, ingegnere informatico - finché salta mentre dormo bene, mi sveglio per il caldo. Ma di giorno ho grossi disservizi per i cali di tensione: senza connessione non posso lavorare”. In difficoltà diverse attività commerciali. Il panificio “Il grano D’Oro” (zona Calatafimi) segnala disservizi soprattutto nella giornata di ieri. “Un manicomio - racconta Biagio Fortunato, uno dei dipendenti del panificio -, la luce andava veniva, i forni si spegnevano, frigoriferi si spegnevano, si riaccendevano. Così tutto il tempo. Poi intorno alle 20 la luce è andata via definitivamente. Stamattina alle 4.30 è tornata, speriamo bene”.

Intanto la società del Gruppo Enel comunica il disservizio e spiega: “L’Azienda è prontamente intervenuta sul posto per ripristinare il servizio con 350 tecnici e con l’ausilio di 50 gruppi elettrogeni. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico”.

Per avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica si può consultare la “mappa delle disalimentazioni”, visionabile sul sito del provider al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html