Palermo, incendio al cimitero di Santa Maria di Gesù: fiamme anche in chiesa

Inferno di fuoco a Santa Maria di Gesù, in fiamme il cimitero monumentale, anche la chiesa del convento è stata aggredita dal rogo. L'enorme incendio che si è sviluppato nelle ultime ore su Monte Grifone si è diffuso, al punto da raggiungere il camposanto.

E' stato il fuggi-fuggi: chi si trovava ancora all'interno per fare visita ai propri cari si è dovuto allontanare velocemente, il convento è stato evacuato Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che in queste ore devono fronteggiare interventi da un capo all'altro della provincia devastata dai roghi. Presenti le forze dell'ordine. Nel sito storico si trovano i resti di San Benedetto il Moro che sono stati nel frattempo messi in sicurezza e trasportati in un'altra area. A Santa Maria di Gesù le fiamme minacciano anche diverse abitazioni, molti residenti hanno già abbandonato le proprie case. La zona è in piena emergenza.