Isola delle Femmine, a fuoco una concessionaria: chiusa l'autostrada A29 tra Capaci e Palermo

Le fiamme continuano ad essere protagoniste anche nella giornata di oggi a Palermo e in tutta la Sicilia. Un incendio ha colpito una concessionaria che si trova in via delle Industrie, tra Isola delle Femmine e Capaci, proprio a ridosso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e, per sicurezza, per circa due ore sono state chiuse le carreggiate dell'autostrada in direzione Mazara e in direzione Palermo.

Una nube nera si è alzata sopra Capaci, probabilmente per la presenza di materiale plastico. Intorno alle 12 il rogo è stato domato e la situazione è tornata sotto controllo. Anche l'autostrada è stata riaperta ma il traffico è ancora congestionato in entrambe le carreggiate.