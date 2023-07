Caldo torrido a Palermo, l’Amat dimezza le corse dei bus: diversi autisti in malattia

Diversi autisti dell’Amat ieri si sono sentiti male durante il servizio sui mezzi dove le temperature hanno raggiunto livelli elevati. Molti hanno presentato certificato medico e sono in malattia.

«I tetti degli autobus raggiungono anche gli 80 gradi - dice Giuseppe Mistretta presidente dell’Amat - Per questo motivo abbiamo dimezzato le corse consentendo ai mezzi di potere fare una sosta per consentire di raffreddare l’interno della vettura». L’invito ai cittadini è quello di restare a casa, visto che anche oggi le temperature saranno elevate.