Palermo, tentata rapina a un ristoratore di Mondello: ferito a colpi di pistola

È finito a colpi di arma da fuoco un tentativo di rapina avvenuto stanotte a Mondello. Ad essere preso di mira Nunzio Salvato, 58 anni, titolare del noto ristorante Da Calogero che si trova nella borgata marinara di Palermo: stava facendo rientro a casa insieme alla moglie in via Antigone quando è stato fermato da due malviventi che volevano consegnato il borsello. Sembra che l'uomo abbia opposto resistenza, gettando cio' che i rapinatori volevano oltre il cancello della sua abitazione. Un gesto che ha indispettito i ladri che prima di andare via hanno esploso alcuni colpi di pistola, colpendolo alle gambe.

In via Antigone sono giunte un'ambulanza e la polizia. Il ristoratore è stato trasportato al trauma center di Villa Sofia dove è stato operato d'urgenza. E' ricoverato nel reparto di Ortopedia, non è in pericolo di vita. Solidarietà è arrivata da Confcommercio: il presidente della Fipe, Antonio Cottone, pone il problema sicurezza in città. Indagini sono in corso per risalire agli aggressori.