Palermo, paura anche a Capo Gallo: brucia la montagna che sovrasta la riserva

Giornata infernale per la Sicilia e per Palermo, a causa del caldo record - mai così alte le temperature da 200 anni ad oggi nel capoluogo siciliano - e dei tantissimi incendi che stanno devastando l'Isola. Il fuoco sta inghiottendo migliaia di ettari di macchia mediterranea, mettendo a dura prova vigili del fuoco, guardia forestale, protezione civile e volontari, che stanno lavorando incessantemente per salvare boschi, riserve ma anche centri abitati. Brucia anche la montagna che sovrasta la riserva di Capo Gallo, a Palermo. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme con l'ausilio di un elicottero. Nella zona sono presenti parecchi animali, come ovini, caprini e cinghiali. Mezzi aerei e terrestri fanno avanti e indietro per caricare acqua e scaricarla sulle fiamme. Altri fronti di fuoco nel palermitano a Villabate, a Monreale, a San Martino delle Scale, a Pizzo Sella, dove diverse case sono state evacuate per paura che possano essere inghiottite dai roghi spinti dal forte e caldo vento di scirocco, e a Bellolampo.

Particolare preoccupazione desta quest'ultima situazione. Come già scritto all'interno della discarica di Bellolampo oggi a pranzo è divampato un incendio nelle vicinanze della quarta vasca. La Rap ha attivato le procedure previste in questi casi per circoscrivere i focolai.