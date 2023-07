Palermo, perde il controllo della moto e finisce in un dirupo: ferita una motociclista

Ha perso il controllo della sua moto ed è finita nel dirupo. È ció che è successo oggi pomeriggio ad una ragazza a Palermo, mentre scendeva da Monte Pellegrino direzione Palermo. La giovane era a bordo di una Kawasaki quando nei pressi di una curva in via Pietro Bonanno è scivolata per ragioni ancora da stabilire. La moto è rimasta in strada mentre lei ha fatto un volo ed è finita oltre il muretto che delimita la carreggiata, cadendo nel vuoto in mezzo agli alberi e alla vegetazione.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto e con l'aiuto di una barella fissata ad una corda e ad una carrucola hanno riportato la giovane motociclista in strada. Poi la corsa in ospedale. La vittima dell'incidente al momento dell'arrivo dei soccorsi era sotto choc ma cosciente. Non è in pericolo di vita.

Presente anche l'infortunistica stradale e gli operai della ditta Interventa per i rilievi e per rimettere la strada in sicurezza.