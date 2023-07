Palermo, cade dalla moto ai parcheggi di Mondello: ragazza in prognosi riservata

Erano appena tornati dal concerto di Geolier, conclusosi in anticipo a Palermo per via di disordini, e si erano riuniti come spesso facevano al parcheggio Mongibello di Mondello. Poi un giro in moto e la caduta. Una serata in allegria tra amici è diventata drammatica per i familiari e gli amici di una giovane palermitana di 23 anni che nella notte tra giovedì e venerdì è in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo. La ragazza era in sella ad una moto 300 guidata da un amico che per ragioni al momento sconosciute ha perso il controllo del mezzo. I due giovani sono finiti a terra, la 23enne ha sbattuto la testa e la schiena. Allertati i soccorsi sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima dell'incidente, in stato di semi incoscienza, al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dove si trova attualmente ricoverata.