Termini Imerese, commerciante colpisce il rapinatore e viene ferito con il coltello

In pieno giorno e nel cuore del centro storico di Termini bassa, è stata tentata una rapina nel tabacchi di via Porta Erculea di proprietà di Roberto Catalano. La rapina però è stata sventata dallo stesso titolare, che ha colpito con un pugno il ladro, il quale, a sua volta, prima di darsi alla fuga, ha ferito il commerciante.

La tentata rapina è avvenuta lunedì 17 luglio intorno alle 19. Un malvivente, a viso coperto, si è introdotto nell’esercizio commerciale, il negoziante ha reagito ed è stato accoltellato e ferito all’orecchio. Roberto Catalano, il tabaccaio, è stato accompagnato al pronto soccorso da un familiare, dove è stato medicato con sette punti di sutura nel padiglione retro auricolare destro. «Una profonda ferita da arma bianca - scrivono i medici dell’ospedale Cimino - guaribile in sette giorni». I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno avviato le indagini e stanno cercando di identificare il rapinatore.

«Stavo servendo una cliente - racconta Catalano - quando ho alzato gli occhi e mi sono trovato davanti un giovane con un coltello in mano, che mi ha minacciato e quasi sfidato. Aveva il volto coperto. La signora si è impaurita. Ho pensato di reagire e l’ho colpito con un paio di pugni ed è fuggito probabilmente da via Ancona. Nella colluttazione mi ha colpito dietro l’orecchio destro. I carabinieri sono venuti in ospedale».