Palermo, cambio in vista al comando dei vigili urbani: Margherita Amato si congeda sui social

"Adesso che si sono create le condizioni per la selezione del comandante della nostra polizia municipale finirà la mia reggenza". Ad un anno dalla nomina, Margherita Amato, prima donna ad assumere il comando dei vigili urbani a Palermo, anche se ad interim, lascerà il suo posto ad un nuovo comandante. Un traghettamento che si è reso necessario quando il 2 maggio scorso l'ex comandante, Vincenzo Messina, è andato in pensione lasciando l'incarico scoperto. Adesso, come ha annunciato lei stessa, sul profilo facebook, potrà essere nominato un nuovo comandante:

"È stata una esperienza difficile, faticosa - aggiunge nel post Margherita Amato - ma anche formativa ed interessante. E per questo ringrazio, veramente di cuore, tutti i colleghi della polizia municipale che mi hanno collaborato in questo lungo periodo. Permettetemi un grazie particolare a quei commissari competenti, preparati, dediti al lavoro che costituiscono la governance dell'intero comando e che sono stati un imprescindibile supporto per me e che certamente lo saranno per il nuovo comandante. Un grazie sentito ai rappresentanti sindacali - prosegue - per la costruttiva dialettica nel perseguire le tutele dei lavoratori. Un affettuoso ringraziamento alla cara e stimata Lucetta, la mia collega dirigente, che con me ha condiviso la responsabilità del comando. Al comandante che verrà - conclude il comandante uscente - i miei migliori auguri e la mia motivata collaborazione".