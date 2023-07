Palermo, brucia un appartamento a Brancaccio: morti tre cani

Paura stanotte a Brancaccio per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione Ad andare a fuoco una veranda di un pianterreno di via XXVII maggio a Palermo. Le fiamme si sono propagate anche nei piani superiori e i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l'incendio hanno evacuato il palazzo.

L'ipotesi che si fa è che l'incendio sia stato innescato dallo scoppio di una batteria di una delle bici elettriche o dal radiatore di un climatizzatore. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti la polizia e, in via precauzionale, un'ambulanza del 118. Alcuni residenti sono rimasti leggermente intossicati. All' interno del garage c'erano tre cani, un Corso e due Pinsher, che sono morti bruciati. L'incendio è scoppiato alle 4 del mattino ed è stato spento intorno alle ore 8. La palazzina, una casa popolare del civico 28b, non ha subito danni strutturali ma i residenti sono ancora in strada per l'odore di bruciato. L'appartamento del pianterreno è al momento inagibile. Le fiamme hanno distrutto anche un'auto, una Citroen C1, che era posteggiata nel parcheggio dello stabile.