Palermo, incidente nei pressi del Forum: auto si ribalta, due feriti

Un'automobile si è cappottata oggi pomeriggio intorno alle 16 allo svincolo della Zona industriale, la bretella che porta al centro commerciale Forum di Palermo in seguito allo scontro con un altro veicolo. Ad avere la peggio la passeggera della Fiat Punto che si è ribaltata. La donna, una 24enne, è stata sdraiata sulla carreggiata e protetta dal sole con un ombrellone da mare, è stata soccorsa inizialmente dai passanti e da alcuni dipendenti di Leroy Merlin. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco e un'ambulanza che ha condotto la donna al pronto soccorso del Civico. Non è in pericolo di vita. È rimasto lievemente ferito anche il conducente della Punto che era insieme alla giovane. Anche lui è all'ospedale Civico per accertamenti. Illeso il conducente della Smart.

Non si conosce al momento la dinamica del sinistro. L'infortunistica dei vigili urbani effettuerà i rilievi per determinare le cause dell'incidente. Nella zona si registra intenso traffico in direzione Forum.