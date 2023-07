Mafia, colpo al clan di Resuttana: il ruolo di Alerio dell'antica polleria Savoca

Tra gli arrestati della maxi operazione della polizia, denominata Resurrezione, che ha portato in carcere 18 persone c'è anche Benedetto Alerio, titolare della Antica polleria Savoca. Il provvedimento ha previsto il sequestro preventivo di due società che gestiscono l'attività di ristorazione. Si tratta di Almost Food e la Gbl Food che, da quanto emerge dall'ordinanza del Gip, sarebbero delle vere e proprie imprese mafiose, quindi gestite con capitali di cosa nostra. Un ruolo chiave era quello di Benedetto Alerio, titolare dell'Antica polleria Savoca che farebbe parte a pieno titolo dell'organizzazione criminale. Ció si evince dalle intercettazioni e dai rapporti intercorsi con sodali della famiglia mafiosa di Resuttana e, in particolare, dalle conversazioni con il commercialista Giuseppe Mesia, anche lui fra i 18 arrestati. Con lui, parlando dell'acquisizione della gelateria "Gelato 2", Alerio sa degli affari di due colonie, ovvero della famiglia di Resuttana gestita dai Genova e dai Giannusa e quella dei Micalizzi di Partanna Mondello, in un dialogo che appare alquanto rivelatorio della sua posizione. Alerio ha un bagaglio di conoscenze di fatti riservati e un tale inserimento alle dinamiche associative che non possono non discendere da un'appartenenza al clan mafioso.

"Sussistono i presupposti normativi - scrive il gip accogliendo le richieste della Procura - per procedere al sequestro preventivo della Almost Food srls, della Gbl Food srls, e dei relativi esercizi commerciali ad insegna Antica Polleria Savoca dei F.lli Alerio poiché questi, al di là delle intestazioni formali, sono risultate essere nel controllo e nella disponibilità di Benedetto Alerio, del fratello Giuseppe, di Giuseppe Mesia e di Salvatore Genova. Alla luce delle risultanze può affermarsi che tali attività economiche siano totalmente controllate dalla famiglia mafiosa di Resuttana e dal suo capo (Genova) e, proprio in virtù di ció abbiano trovato l'opportunità di espansione economica, mediante l'apertura di nuovi punti vendita, e la possibilità di imporre ai fornitori prezzi ritenuti più vantaggiosi e, ovviamente, godere della protezione mafiosa".

A rendere ancora più esplicita l'appartenenza di Alerio alla famiglia di Resuttana, l'assunzione di Salvatore Genova, con un contratto che lo legò alla ditta di ristorazione dal 9 agosto 2019 al 19 marzo 2020 ma la cui remunerazione proseguì anche dopo l'apparente licenziamento, come dimostrano le intercettazioni.

"C'era pure il nostro sangue". L'intercettazione ambientale ha un altro forte valore indiziario sulla vicenda del bar Chantilly, gestito dalle due società, che è stato sottoposto a sequestro preventivo. Lo stesso era oggetto dell'interesse dei Genova in quanto c'erano anche capitali e sacrifici della famiglia di Resuttana.