San Nicola l'Arena, auto cappotta in corso Umberto: sette vetture danneggiate, tre feriti

Rocambolesco incidente stanotte in provincia di Palermo. Un suv per cause ancora da chiarire, si è ribaltato causando un incidente a catena che ha coinvolto altre tre auto. Il sinistro è avvenuto a San Nicola l'Arena, frazione di Trabia, poco dopo mezzanotte, in corso Umberto I. Il conducente della Fiat Freemont ha perso il controllo dell'auto che è cappottata. Oltre alle tre auto in movimento coinvolte nello scontro, altre tre auto che erano posteggiate parallelamente alla carreggiata sono state danneggiate.

Tre i feriti, tra cui il conducente della Freemont aiutato ad uscire dai vigili del fuoco all'abitacolo. I feriti sono stati condotti al pronto soccorso a Palermo. Non si conoscono al momento le loro condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Trabia e la polizia locale che ha effettuato i rilievi. (Foto himeralive.it)