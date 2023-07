Palermo, dopo le denunce ripulito l'arenile a Romagnolo. Federico: "Finalmente ma sembra una battaglia"

È arrivata stamani la ruspa di Reset a Romagnolo che ripulirà l'arenile della Costa sud di Palermo. Qualche giorno fa il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, aveva sollevato il problema: "Si nota il poco interesse che da 30 anni a questa parte ha mostrato chi si è susseguito nell'amministrazione comunale - aveva detto Federico -. Ad oggi, al di là dei famosi progetti del Pnrr, la situazione dell'arenile di Romagnolo non è migliore rispetto al passato e le fotografie ne danno prova. Una città divisa in due fasce - aveva concluso il presidente - una da serie a in cui si interviene perfino per togliere la posidonia e un'altra da serie c in cui ci sono grosse difficoltà a fare l'ordinario, ovvero pulire l'arenile".

La ruspa per l'intervento ordinario è arrivata sull'arenile questa mattina e gli operai della Reset dovranno lavorare, dal Buccheri La Ferla fino al ristorante Il Cantastorie, per diversi giorni per ripulire la sabbia da erba, rifiuti, pietre e per livellarla. Tolto il degrado che deturpa la vista del mare, la Costa sud resta non balneabile. Sui bagni di Romagnolo vige il divieto di balneazione da decenni per gli scarichi a mare, abusivi e non.

"Ringrazio l'amministrazione comunale e Reset per aver dato seguito alle mie richieste - dichiara il presidente della seconda circoscrizione del Comune di Palermo Giuseppe Federico - ma sembra quasi una battaglia. Sono naturalmente felice per l'arrivo della ruspa e per l'inizio dei lavori che consentiranno di utilizzare la spiaggia perlomeno come solarium, ma come ho più volte detto bisogna pensarci in tempo e non a luglio inoltrato".