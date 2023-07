Palermo, in coma il 49enne ferito a Borgo Nuovo: quattro coltellate per un cane

È stato operato ai polmoni ed è al momento in coma farmacologico l'uomo ferito da un vicino con una coltellata il 29 giugno scorso in largo Castelbuono, nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo. La lite, sfociata nella violenza e nel sangue, sarebbe partita dalla contesa proprietà di un cane. M.M., 46 anni, ha colpito al petto e alle spalle il suo vicino di casa 49enne, dunque, perché rivoleva indietro l'animale, sostenendo fosse suo. Una richiesta che, evidentemente, è stata rifiutata e che ha portato allo scontro, in un primo momento con spranghe e zappe. Nel secondo round, invece, il 46enne ha portato in strada un coltello da sub e ha ferito il rivale. Un tentativo di omicidio che gli è costato l'arresto.

L'aggressore, fermato poco dopo dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale del commissariato Zisa in largo Iccara, sempre a Borgo Nuovo, non lontano dal luogo del ferimento, si trova adesso in una cella del carcere Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida del gip. Il 46enne ferito, invece, è in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia dopo che il coltello gli ha trapassato un polmone. Almeno quattro i colpi inferti che hanno provocato alla vittima un versamento di sangue nei polmoni. I medici mantengono al momento la riserva sulla prognosi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La polizia scientifica ha sequestrato una serie di reperti ed ha effettuato rilievi sul luogo della violenta lite. Diversi i testimoni ascoltati, tra cui amici e vicini di casa dei due uomini, per cercare di ricostruire la vicenda. A Borgo Nuovo, in largo Castelbuono non sono presenti telecamere di videosorveglianza.