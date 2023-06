Palermo, scontro al semaforo di viale Strasburgo: un'auto si ribalta, 41enne in codice rosso

Uno scontro violento tra due autovetture ha causato il ferimento di un uomo che è stato trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. L'incidente è avvenuto in viale Strasburgo all'incrocio con la via Alcide De Gasperi intorno alle 23 di ieri sera. Le auto coinvolte sono una Renault Clio e una Fiat 500 X. È il conducente di quest'ultimo veicolo, un 41enne palermitano, che ha avuto le conseguenze più gravi. Tirato fuori dall'abitacolo della sua macchina cappottata nell'impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118. Era cosciente ma aveva una profonda ferita ad un braccio che ha causato la perdita di molto sangue. Il ferito è stato trasportato d'urgenza a Villa Sofia.

Un'altra ambulanza ha trasportato l'altra vittima del sinistro, un 37enne nello stesso ospedale. L'uomo era visibilmente sotto choc per l'incidente ma non in pericolo di vita. Presenti, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale. L'infortunistica stradale ha effettuato i rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro. Pare che la Fiat 500 X provenisse da viale Strasburgo, mentre la Renault Clio da via Alcide De Gasperi. Il semaforo era disattivato, pertanto a causare l'incidente è stato il mancato rispetto di una precedenza.